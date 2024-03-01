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Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açıldı

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

AA
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Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.