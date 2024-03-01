Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
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