23 Ağustos'ta yapılan KPSS lisans ve 29-30 Ağustos'ta yapılan alan bilgisi sınavlarının ardından sonuçların açıklanması beklenirken, bir yandan da gözler ÖABT sınavına çevrildi. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 KPSS ÖABT sınavı ise, (KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) 6 Ağustos'ta yapılacak.

Puanlar iki yıl geçerli olacak

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.