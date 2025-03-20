Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İmamoğlu açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

Rusya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair ilk resmi açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılması için bir neden oluşturmayacağını ifade etti.

"Başkalarının iç işlerine asla karışmayız"

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Ne yapmamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmadığımızı her zaman söyledik. Başkalarının iç işlerine asla karışmayız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin karar alma süreçlerine müdahale etmeyeceklerini, ancak Türkiye'ye kendi iç işleyişi çerçevesinde hareket etmesi tavsiyesinde bulunulabileceğini belirtmişti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından başlayan protestolar, hem yurt içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.