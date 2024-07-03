Kuaför tatiline gelin - damat ayarı

Tatil günlerinin istisnası ise düğünler olacak. İzin gününde olan kadın kuaförleri, düğün davetiyelerinin gösterilmesi halinde, düğün sahibi ya da düğün davetlilerine saç bakım hizmeti sağlayabilecek. Bunun için de önceden kuaför bilgilendirilerek randevu alınacak.

Ayrıca berberlerin tatil günlerinde düğünü olan ve damat tıraşı olmak isteyenlere de gerekirse evlerinde olmak üzere hizmet verilmeye devam edilecek, çantasıyla evlere giden berberlerin geleneksel hizmeti devreye girecek. Ancak, her iki hizmetin de fiyatlara yansıması, özellikle müşterilerin konutlarında ya da düğün salonlarında verilen “gelin başı” ve “damat tıraşı” gibi hizmetlerin “özel tarifeye” tabi olması bekleniyor.

"Zincirler rahatsız"

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının tatil yapacağı günlerin valilikler tarafından belirlenmesine yönelik çalışmalara karşın, esnafın önemli kısmının “pazar tatili” ısrarı devam ediyor.

Milliyet'in aktardığına göre, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, konfederasyon olarak taleplerinin Türkiye genelinde sabit bir günün tatil ilan edilmesi olduğunu belirterek, “İstanbul, Antalya, İzmir’de kuaför zincirleri var. Onlar tatilden rahatsız. AVM’ler de dahil, tek gün, pazar günü tatil yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye’nin resmi tatil günü pazar günüdür” diye konuştu. Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin pazar günleri tatil edilmesiyle ilgili talep Ticaret Bakanlığı’na da iletilirken, düğünlerin yapıldığı günler arasında pazar günlerinin başı çektiğine dikkat çeken bakanlık, hafta içi tatile de izin verilmesi ya da kararın yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini ifade etti.

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, AVM’lerde yer alanlar ve zincir işletmeler de olmak üzere, tüm berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün zorunlu dükkan kapatma kararına uyacak, söz konusu günün belirlenmesinde son sözü valilikler söyleyecek.