Kulis: Erdoğan, Efkan Ala ile toplantı yaptı! Partinin yeni yönetimi belirlendi

AK Parti, 23 Şubat Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kongrede parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hangi isimlerle yola devam edeceği ve kimlerle yollarını ayıracağı merak konusu. Kulislerde, önemli revizyonların gündemde olduğu konuşuluyor.

Efkan ala ile baş başa toplantı

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz Pazartesi günü Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile baş başa taslak liste oluşturduğunu yazdı. Toplantıların gerçekleştirildiğini söyleyen Babacan, "Yeni yönetimin isimleri, Erdoğan’ın masasında." diye yazdı.

Kibirli isimlerle yollar ayrılacak

Babacan, AKP'nin değişecek vitriniyle ilgili kulislerde konuşulanları da aktardı. Buna göre, parti yönetimindeki milletvekili sayısının artacağı ifade ediliyor. Yönetime iş insanlarının ve STK temsilcilerinin de girmesi bekleniyor. Eskilerle yenilerin dengesine dikkat edileceği, kibirli isimlerle yolların ayrılacağı, 18 kişilik MYK üyelerinde ciddi oranda değişim yaşanacağı konuşuluyor.