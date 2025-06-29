Kurultay davası öncesi CHP'den ortak mesaj: Lider sorunu yok

CHP’de gözler, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davanın yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına çevrildi.

"Özgür Özel’e yönelik destek halkta karşılığını buldu"

Dava süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, milletvekilleri ve il başkanları, “CHP’nin lider sorunu yok. Özgür Özel’e yönelik destek hem delegede hem halkta karşılığını buldu. Bu tablo 29 Haziran’da neyse 1 Temmuz’da da o şekilde kalır. Hiçbir yargı kararı bu durumu değiştirmez” ifadelerini kullandı.

Partililer, ilk beklentilerinin davadan olumsuz bir karar çıkmaması yönünde olduğunu dile getirdi. Ancak olumsuz bir karar durumunda, ne kayyum ne de önceki yönetimi göreve getirecek bir yargı kararının parti içinde kabul görmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda, önceki yönetime dönük bir karar alınması hâlinde Parti Meclisi’nin kurultay kararı alabileceği, delegelerin de partiyi olağanüstü kurultaya götürebileceği ifade ediliyor.

"Mutlak butlan" kararı çıkarsa ne olacak?

CHP’de konuya ilişkin farklı senaryolar da gündeme getiriliyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunlardan biri, davanın siyasi nitelikli görülmesi nedeniyle duruşmadan bir karar çıkmaması. Bir diğer senaryo ise, Genel Başkan Özgür Özel’in daha önce işaret ettiği “Çağrı Heyeti” olasılığı. Bu durumda partinin 40 gün içinde kurultaya götürülmesi gerektiği belirtiliyor.

"Mutlak butlan" kararı çıkması hâlinde önceki yönetimin göreve dönmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda parti kurmayları, CHP tüzüğüne göre Parti Meclisi’nin olağanüstü kurultay kararı alabileceğini, aynı şekilde delegelerin de kurultay istemesi hâlinde partiyi seçime götürebileceğini hatırlatıyor.

CHP Tüzüğü’ne göre, kurultay üyelerinin salt çoğunluğunun imzasıyla olağanüstü kurultay talep edilirse, gündeme güvenoyu ve seçim maddesi eklenebiliyor. Bu karar alındıktan sonra partinin en geç 45 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor.

"Parti, kendi ve halkın istemediği birini tutmaz"

Bazı parti yetkilileri, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme eski yönetimi getirirse bu karara uyarım” açıklamasının parti içi tutumu değiştirmediğini belirtti. Ayrıca bazı isimler, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir görüşmenin gündemdeki tartışmayı sona erdirebileceğini ifade etti.

CHP kurmayları, partinin iradesinin sadece delegeler ve üyelerle belirleneceğini belirterek, “Yargı kararıyla kimse gelip bir yıl partinin başında kalamaz. Parti, kendi ve halkın istemediği birini tutmaz” görüşünü dile getirdi.