Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Beşik gibi sallandı

Kütahya'da saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12,17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın: Taramalarımızda can kaybı yok

Kütahya Valisi Musa Işın, "Yapılan taramalarda herhangibir hasar ve can yabı yok. Taramalarımız devam ediyor. Okullarımızı bugün itibariyle 1 günlüğüne tatil ettik. AFAD koordinesinde ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor" dedi.

"Şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşmadık"

Kütahya Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, "Şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşmadık. Evlerde çatlaklar mevcut. Toplanma alanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Simav'ın 15 km ötesinde yaşanan hareketlilik var

Prof. Dr. Okan Tüysüz Kütahya depremini değerlendirdi. Prof. Dr. Tüysüz, "Simav içerisinden diri fay geçen bir ilçemiz. Simav'da bulunan fay çok kollu ve parçalı faylar var. Simav 2011’de yıkıcı deprem yaşamıştı. Bu yaşanan etkinlikte 2 tane 4’ün üzerinde deprem var. Simav'ın 15 km ötesinde yaşanan hareketlilik var. Diri Deprem fay haritasında diri bir fay burada bulunmuyor. Burada büyük bir deprem olacak bir fay görünmüyor. Şu an için panik yapılacak bir durum yok." dedi.

Kütahya'da sabah erken saatlerde art arda sarsıntı yaşanmıştı

Kütahya'da saat 07.23'te 4,5, saat 07.29'da da 3.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Yaşanan ikinci depreminde merkez üssünün Simav olduğu duyuruldu.

"An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Simav ve Pazarlar'da eğitime ara verildi

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti. Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

Deprem kameralarına saniye saniye yansıdı

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı ana caddeye bakan bir evin ve çiftlik evinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir." dedi.

Sözbilir, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki ilk depremi değerlendirdi.

Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.