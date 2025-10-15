KYK ek yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.

🗓️ SON BAŞVURU: 17 Ekim 2025, 23:59 — Gençlik ve Spor Bakanlığı 🇹🇷 (@gencliksporbak) October 15, 2025

KYK ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba gün başladı. Yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 17 Ekim 2025 saat 23:59 olarak belirlendi.

Üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.