KYK ek yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.
KYK ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba gün başladı. Yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 17 Ekim 2025 saat 23:59 olarak belirlendi.
Üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.