  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KYK ek yurt başvuruları başladı
Takip Et

KYK ek yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KYK ek yurt başvuruları başladı
Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba gün başladı. Yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 17 Ekim 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. 

Üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Eylül ayında en düşük ve en yüksek sıcaklık görülen bölgeler belli oldu!Eylül ayında en düşük ve en yüksek sıcaklık görülen bölgeler belli oldu!Gündem
Gündem
İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti: Yeni "milliyetçi blok" mümkün mü?
İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti: Yeni "milliyetçi blok" mümkün mü?
DMM, Hristiyan yabancılarla ilgili sınır dışı iddialarını yalanladı
DMM, Hristiyan yabancılarla ilgili sınır dışı iddialarını yalanladı
Hakan Tosun cinayetinde kritik gelişme: Dükkan sahibi gözaltına alındı
Hakan Tosun cinayetinde kritik gelişme: Dükkan sahibi gözaltına alındı
Eylül ayında en düşük ve en yüksek sıcaklık görülen bölgeler belli oldu!
Eylül ayında en düşük ve en yüksek sıcaklık görülen bölgeler belli oldu!
HSK üyeliği için 31 hukukçu TBMM’ye başvurdu
HSK üyeliği için 31 hukukçu TBMM’ye başvurdu
Bakırköy’de su kesintisi: İki mahalleye 12 saat su verilemeyecek
Bakırköy’de su kesintisi: İki mahalleye 12 saat su verilemeyecek