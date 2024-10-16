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LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı'ya hapis cezası

Liberal Demokrat Parti (LDP), Genel Başkanı Gültekin Tırpancı'nın "devlete yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı'ya hapis cezası
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Liberal Demokrat Parti'nin sosyal medya hesabından "Taraflı bir yargı garabeti daha!" notuyla yapılan paylaşımda LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı'nın 'keyfi ve hukuksuz' bir şekilde cezalandırıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Gültekin Tırpancı 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmiştir"

"Liberal Demokrat Parti, Yargıtay kayıtlarında faal görünen ancak aktif bir yönetimi olmayan teşkilat birimlerinin yıllık bütçelerini Anayasa Mahkemesi'ne "sıfır lira gelir/sıfır gider" gösterdiği için "devlete yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

Oysa LDP; bu teşkilatlar için 1 TL gelir/gider gösterseydi, asıl o zaman devlete yalan beyanda bulunmuş olacaktı. Bu savunmaya karşı geçmişte takipsizlik kararı veren yargı mekanizması, bu sefer Genel Başkanımızı keyfi ve hukuksuz bir şekilde cezalandırmayı seçmiştir. Yapılan bu hukuksuzluğu kamuoyunun vicdanına ve değerlendirmesine sunarız."

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