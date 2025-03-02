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Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı

Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, atandıktan 6 ay sonra görevden alındığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı açıklandı.

Serim'in yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri getirildiği kaydedildi.

Yasin Ekrem Serim'in ismi daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, "Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksut Serim” ifadelerini kullanmıştı.

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