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LGS, deprem bölgesindeki illerde de yapılacak

Bakan Özer, "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını açıkladı.

Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.

 

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