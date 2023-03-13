LGS, deprem bölgesindeki illerde de yapılacak
Bakan Özer, "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak." dedi.
AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını açıkladı.
Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.
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