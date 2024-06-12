Mahfi Hoca: Asgari ücreti burada tutmak insanlık dışı

Hazine eski müsteşarı iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, CNBC-e'de 4'te Ekonomi programında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3'e doğru gidiyor, Fed yavaş yavaş faiz indirimine gidebilir. Ekonominin de biraz daha canlanmaya ihtiyacı var. Avrupa esas kötü durumda, onlar da indirdi zaten. ABD'de yıl sonuna kadar iki indirim kolay değil. Avrupa ABD'den biraz daha farklı. Avrupa'da Almanya enflasyondan ziyade büyümeye ihtiyacı var. Durgunluk Almanya hakkında acaba Japonya'nın yolunda mı gidiyor deniyor. Almanya öyle olmayabilir. Ekonomiyi canlandırıp Almanya'nın buradan çıkması lazım.

"21. yüzyılın ikinci çeyreği sürprizlere yol açabilir"

Avrupa'da aşırı sağın yükseliyor olması çok şaşırtıcı değil. Uzun süren krizler böyle bir şey yaratıyor. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. 21. yüzyılın ikinci çeyreği bizim açıımızdan sürprizlerle dolu bir dünyaya yol açabilir. Almanya bunu görüyor ve faizi indirelim, insanlar durgunluktan çıkılmasını hissetmeye başlasınlar istiyor.

(Türkiye'deki son veriler) Cari açıkta bu yıl geçen yılki kadar büyük açık olmayacak; 30-35 milyar dolarlarda bitirebiliriz. Altın ithalatını kısıtladık. Cari açıkta çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sanayi üretiminin düşüyor olması önemli. Ekonominin arz tarafında duruş vaziyeti görülüyor. İlk çeyrekteki büyümeyi tekrarlayamayacağız gibi görünüyor. İşsizlik düşüşte ama geniş işsizlikte artış var. Türkiye'nin esas işsizlik oranı geniş işsizlik oranı yüzde 27.

"Enflasyon düşse bile vatandaş bu etkiyi görmeyecek"

Enflasyonda en kötü geride kaldı doğru. Enflasyon kesin düşecek. Temmuz, ağustos, eylül toplamı geçen yıl 22 puan. Onlar yerine 10 puan girecek diyelim kabaca 12-13 puanlık düşüş olacak. Esas sonrasında ne olacak. Piyasa kendisini kurun 40-45 olacağına göre ayarladı. Buradan geri gelemiyor. Enflasyon düşse bile fiyatlar düşmeyecek. Vatandaş bu etkiyi görmeyecek. Ücretler düşük, bunu karşılayamıyor.

Asgari ücret artışı

Asgari ücret artışı diğer girdilerin artışı gibi fiyat artışına sebep olur. Ama açlık sınırı 19 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. İnsanları burada tutamazsınız. 'Ücret artışı yaparsak enflasyona yol açar' diyemezsiniz. Bu insanlık dışı davranış olur. Yapmamız gereken asgari ücreti yükseltip enflasyonu aşağı çekmek. Servet vergisi yerine yapılacak şey servet beyanı getirmek.

"Bizim programımız ne bilmiyoruz"

Türkiye'de izlenen politika ağır bir politika, biraz daha sertleşmesi gerekecek. Bizim programımız ne. Enflasyonu kaça indirmeyi düşünüyoruz. Bilmiyoruz. Sayın Şimşek program güzel yürüyor diyor ama büyüme hedefimiz ne, ne yapacağız faizi burada tutacak mıyız? Bunları bilsek 2025'te ne olacağını tahmin etmek daha mümkün.

"Kilit nokta yapısal reformlar"

İşin sırrı insanların beklentisini düzeltebilmekte. Bu beklentieri düzeltecek program açıklayıp adımlar atamazsak 2025 daha kötü olabilir. Kilit nokta yapısal reformlar. Bunlar hukukla, demokrasiyle ilgili. Ekonomik dışı sosya ve siyasal alanlara girebilsek ekonomi emin olun düzelir."

Eğilmez'den Mourinho yorumu

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho döneminin başlamasını yorumlayan Eğilmez şunları söyledi: "Mourinho Türkiye'yi bilmiyor. Türkiye'nin kendine göre tuhaf bir futbolu var. 90 dakikalık oyun aslında 40 dakika oynanıyor. Buna göre nasıl bir önlem alacaksın. Anadolu takımları büyük takımlara sert oynuyorlar. Mourinho bunları ne kadar kısa zamanda öğrenecek bilmiyorum. Başarı biraz da bunlara bağlı. Mourinho değişik bir adam."