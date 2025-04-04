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Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verildi

İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık durumunun cezaevi koşullarında kötüleştiğini belirterek tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verildi
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Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mahir Polat’ın tahliyesi için itiraz dilekçesinin verildiğini belirtti.

"Adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz"

Erdem açıklamasında "Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik. Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir. Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz." dedi. 

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