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Mahiroğlu açıkladı: Halk Tv, Flash Haber'i almaktan vazgeçti

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, kanal yönetimine yönelik tehdit ve baskılar nedeniyle devir işlemlerinin gerçekleşmediğini belirttiği açıklamasında, konunun gündeme gelmesiyle yaptıkları ön ödemenin geri alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Mahiroğlu açıkladı: Halk Tv, Flash Haber'i almaktan vazgeçti
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Flash Haber'i satın almak için para ödediklerini ancak kanal yönetimine tehdit ve baskı yapıldığı için devir işlemlerinin yapılmadığını söyleyen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaptığı yeni açıklama ile ön ödemeyi geri aldıklarını açıkladı.

Mahiroğlu, kamuoyuna teşekkür ederek, "Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" açıklamasında bulundu.

Mahiroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyuna teşekkür, Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık. Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.

Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz. Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz."

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