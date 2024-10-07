Mahkemeden karar çıktı: Engin Polat'a hapis cezası

Komşularını darp​ etmekle suçlanan Dilan ve Engin Polat​ çifti hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme​ Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası​ verdi. Dilan Polat​ hakkındaki dava ise düşürüldü.

Kara para aklama suçlarından tahliye edilmişti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Engin Polat ve Dilan Polat çifti ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı vermiş ve tutuksuz yargılanacak sanıklar için yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.

3 suçtan dava düştü

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından mağdur Metin Atayeter'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, Engin Polat'ın cezasının ertelenmesine hükmetti.