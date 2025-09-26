Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
AFAD Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-09-26
Saat:15:05:57 TSİ
Enlem:38.18222 N
Boylam:38.71833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6FM33UkLex