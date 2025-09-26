Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede iki adet lavabo açıcının satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cosmiq ve Gojo markalı iki temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.