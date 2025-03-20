Mansur Yavaş açıkladı: Pazar günü seçimlerde tepkimizi göstereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurt dışındaki ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye döner dönmez İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında kritik açıklamalarda bulunan Yavaş Pazar günü sandığa gideceğininin bilgisini verdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yavaş, şunları kaydetti:

Sandığa giderek tepkisini gösterecek

Mansur Yavaş, Pazar günü CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa giderek tepkisini ortaya koyacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklamasında, "Sandıklar kuruluyor. Ben de dahil herkes sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz" dedi.

Dilek İmamoğlu ve ailesinin hukuksuzluk karşısında üzgün ancak moral bulduklarını ifade eden Yavaş, kendilerinin de her zaman destek verdiklerini ve hukukun işlediği bir süreç temenni ettiklerini söyledi.

Yavaş, yargının siyasallaştığına dikkat çekerek, yargının bu süreçte güven verecek şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve hukukun, sığınacakları tek liman olduğunu ifade etti.

"Sanki terörist yakalanıyormuş gibi..."

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ifadeye çağrıldığında gittiğini ifade eden Yavaş, "Sanki terörist yakalanıyor gibi evin apar topar aranması hiç uygun düşmemiştir. İnşallah hukukun geçerli olduğu zamanlara kavuşacağız" diyerek İmamoğlu'nun gözaltı sürecine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yavaş, 'Bunu konuşacak değiliz' şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla dün sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

İmamoğlu'na "kent uzlaşısı" üzerinden "terör" suçlaması da yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti. Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor.