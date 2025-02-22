Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Toplum ne isterse...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital yeteneklerini geliştirebileceği yeni bir alan oluşturdu. Çankaya Birlik Mahallesi'nde uzun süredir boş duran Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından bugün 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak açıldı. Açılışta konuşan Başkan Yavaş, "Tanju'nun hayalini gerçekleştirdiğimiz bu merkeze onun adını verdik" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yönelik çalışmalarından bahseden Yavaş, “Bugün burada sizlere daha güzel bir ülke bırakmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Daha adil ve daha güvenli bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı yerde gençlerin hayallerinden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu binaya 67 milyon lira harcadık"

Yavaş, şunları söyledi: "Spor merkezimiz gençlere hayırlı uğurlu olsun, Bu bina kullanılmayan bir binaydı, satmak istedik, takas yapmak istedik kimse almadı biz de gençlere değerlendirmek istedik. Buraya 67 milyon lira harcadık"

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçime ilişkin konuşan Yavaş, "Ön seçime karşı değiliz. Buradaki sorun partinin enerjisini harcamaması... Ülke gündemini geri atacağını düşünmüştük. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yol haritasına dair açıklamalarda bulunan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Bütün alternatifleri masaya yatırdık, bunlar hep gündemde olacaktır. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir şey yok. Toplum ne isterse... Partide fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni bulamayacaksınız" diye konuştu.