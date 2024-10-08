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Mansur Yavaş'tan Google'a tepki: Bu paylaşımı 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arama sonuçlarında 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ifadesini kaldırmasına yeniden tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan Google'a tepki: Bu paylaşımı 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 6 ay önce yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.

Yavaş, 21 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sebepten, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir paylaşım yapmıştı.

"Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?"

Bu cümlelerini alıntılayan Yavaş, Google'ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketlediği paylaşımında, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" sözlerini kaydetti.

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