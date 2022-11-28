Marketlerdeki fiyat artışları Kabine gündemine geliyor

Canan SAKARYA/ANKARA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimler, verilen cezalar başta olmak bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Zincir marketlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta, “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor” açıklaması ile yeni tedbirlerin geleceğinin işaretini verirken, “Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım” dedi.

Toplantıda ayrıca enflasyon, EYT, sözleşmeli personel ve terörle mücadele başlıklarının konuşulması bekleniyor. Toplantının önemli maddelerinden biri terörle mücadele olacak. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, toplantıda öne çıkan bir diğer başlık olacak.

Rekabet Kurulu’ndan karar bekleniyor

Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili soruşturmada sona yaklaştı. Rekabet Kurulu zincir marketlerle ilgili ikinci soruşturmada sözlü savunmaları 6-7 Aralık tarihlerinde alacak, nihai kararın aralık ayında çıkması bekleniyor. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 2023 bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin bilgi verirken, üçüncü bir soruşturmanın da gündeme gelebileceğini söylemişti.