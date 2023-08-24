Marmaris'te hastane inşaatında yangın

Beldibi Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yapımı devam eden Marmaris Devlet Hastanesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.



Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, maddi hasar meydana geldi.