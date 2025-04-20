Marmaris'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Taşhan Mevkii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlar hurdaya döndü, sürücü ve yolcu konumundaki şahıslar da sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada yaralanan 4 kişiyi de ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza dolayısıyla karayolundaki trafik durma noktasına gelirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.