Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir’deki kaykay pistine verilecek

Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan bir kaykay pistine, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını verecek. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir’de yaşatacağız” dedi.

Ataşehir Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan 11 bin metrekare büyüklüğündeki 8 Mart Kadın Eli Parkı içerisindeki 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyecek. Belediyenin yapacağı çalışmaların ardından parkın içerisindeki kaykay alanına “Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti” ismi verilecek.

Ahmet’in yaşıtlarının rahatça spor alanlarına erişerek kötü alışkanlıklardan uzak kalması için de park içerisindeki spor alanları çoğaltılacak. Park alanında kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençler, spor yaparken yaralanmamaları için kask, dizlik ve dirsek pedleri gibi koruma önlemleri alarak sporlarını güvenli bir şekilde yapabilecek.

Adıgüzel, Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret ederek, Ahmet’in çok sevdiği kaykay sporuna yönelik parkta yapılacak çalışmaları aktardı.

Toplumu derinden etkileyen bu acı olayın benzerlerinin bir daha yaşanmaması için duyarlılığın artırılması amacıyla Ahmet Minguzzi’nin adını Ataşehir’de yaşatmak istediklerini belirten Adıgüzel, “Vakur duruşuyla, gösterdiği dirayetle bu topraklarda bir annenin mücadelesinin sınırının olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan Yasemin Hanım ile yürekten bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir’de yaşatacağız. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum” diye konuştu.