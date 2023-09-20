Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri belli oldu

Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürüp, üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla verilen mazot ve gübre desteği için tarihler belli oldu. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler destekten yararlanabilecek. ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler, destek için e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabilirler.

Destek ödemeleri Ekim ayında başlayacak, Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek.” dedi.

Yumaklı, tarımsal destekleme bütçesini 2024 yılı için 63,4 milyar liradan 91,55 milyar liraya çıkaracaklarını ifade etti.

“Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL’den 2024 yılı için 91,55 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL’ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL’ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL’ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL’ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL’lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL’ye çıkarıyoruz.”