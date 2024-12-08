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Mecidiyeköy metrobüs durağında bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı

İstanbul'un en işlek metrobüs durağı olan Mecidiyeköy'de bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı. Olayın Pazar günü gerçekleşmesi nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Haber Merkezi
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Mecidiyeköy metrobüs durağında bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı
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İstanbul’un en işlek noktaları arasında yer alan Mecidiyeköy metrobüs durağında bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı.08.55’te meydana gelen olayda, vatandaş fenalık geçirirken, ilk müdahale duraktaki güvenlik görevlisi tarafından yapıldı.

Konuya dair açıklama yapılmadı

Olayın Pazar günü meydana gelmesi, insan sayısının az olması nedeniyle faciayı önledi. Konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

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