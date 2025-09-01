Mehmet Uçum: Türkçe'den başka diller öğretimi için anayasal düzenleme gelebilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, meclisteki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çatısı altında çalışmaları devam eden süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Uçum, özel bir “geçiş süreci kanunu” olarak çıkarılmasının doğru bir yöntem olacağını söyledi.

Uçum'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Vatandaşlık, dil ve yerel yönetimler

"Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, 'Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır' şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir.

Türkçe'nin devletin dili yani tek resmi dil olması, eğitim dili olması elbette tartışma konusu değildir. Bununla birlikte Türkçe'den başka dillerin öğretimine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğini içeren anayasal bir hüküm getirilebilir.

Üniter yapıyı destekleyecek, yerel meclisleri yerel bütçe taslakları ve denetim konusunda güçlendirecek; merkezin yerel icrada sorumluluğunu artıracak bir yerel yönetimler reformu gündeme gelebilir.Ancak bunlar artık tüm toplumun ortak konularıdır. Ayrılıkçı yaklaşımlarla değil, ortak politikalarla ele alınıp çözüme kavuşturulacaktır.

"Geçiş süreci kanunu"

Rutin dışı bir geçiş sürecinden söz ediyoruz. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, görevlerini kararlaştırırken kanun teklifleri konusunda bir hukuk politikası belirlemeyi de işleri arasına aldı. Hatta buna beşte üç çoğunlukla, yani nitelikli çoğunlukla karar vermeyi kabul etti. Dolayısıyla benim önerim, komisyonun görevleri arasında olan bir konuya ilişkindir.

İkincisi; rutin dışı geçiş döneminin hukuku, rutin yaklaşımlarla ele alınamaz. Rutin dışılığa ve geçiş sürecinin özelliklerine uygun bir yaklaşım gerekir.

Bugün örgütün kendini feshettiği ve silahların yakılmasıyla silah bırakma aşamasına geçilen bir durum var. Bu duruma uygun yeni bir düzenleme yapılması, rutin dışı geçiş dönemine uygun düşer. Bu düzenlemenin ayrı ve özel bir 'geçiş süreci kanunu' olarak çıkarılması doğru bir yöntem olur.

Bu düzenlemenin tek, geçici ve özel bir kanun olması gerekir. Kanunun içeriğinde, terörün kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız sona erdirilmesi özgünlüğü temel alınmalıdır. Kanun; geçişte ihtiyaç duyulan toplumsal ve ekonomik hayata katılım ve entegrasyon hukuku, ceza ve infaz hukuku ile sosyal hukuk konularını kapsamalıdır.

Elbette olabildiğince geniş veya yeterli toplumsal ve siyasal mutabakatla bu kanunun çıkması son derece önemlidir.

Tabii bu kanun, Anayasa’ya aykırı yorumlanacak hiçbir hüküm içermemelidir. Ayrıca kanun içeriği düzenlenirken Devlet, Ülke ve Millet hassasiyetlerine ve kırmızı çizgilere uygunluk temel kriter olmalıdır."

“En uç görüşleri savunsalar dahi..”

Uçum, Çakır'ın "PKK silah bıraksa dahi HDP başta olmak üzere bazı yapılarla ilgili endişeler gündeme geliyor. Bu konuda devletin pozisyonu nasıl şekilleniyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu endişelerden neyin kastedildiğine bakmak gerekir. Eğer bu partiler, terör vesayetinden kurtulduktan sonra demokratik siyasi hayatın meşru aktörleri olarak yol alırlarsa sorun olmaz.

Demokratik alanda anayasal ve yasal sınırlar içinde en uç görüşleri savunsalar dahi bu, tek başına endişe edilmesi gereken bir husus değildir.

Esas olan, terör ve şiddetten tamamen arınmış bir ortamda demokrasiyi, hak ve özgürlükleri geliştirecek koşulları tesis etmektir.

Elbette bu şartlarda demokratik siyaset yapan aktörler, Türkiye’nin coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliği aleyhine bir dil geliştirirlerse, toplumsal ve siyasal açıdan kaybeden kendileri olur. Bu noktada süreci belirleyecek temel etken sosyal ve siyasal dinamiklerdir."