Meltem Miraloğlu intihar etti! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti

Yıllar evvel rol aldığı "Hayat Devam Ediyor" adlı diziyle şöhreti elde eden Meltem Miraloğlu, Türkiye'den dizi teklifi alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Oyuncu, 2019 yılında 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlenmiş ve bu evlilik magazin basınında geniş bir yankı uyandırmıştı.

Amerika'da rehin tutulduğunu ileri sürmüştü

Miraloğlu, birkaç hafta önce kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu, Amerika’da rehin tutulduğunu şu sözlerle öne sürdü:

“Bu konuşmayı basına röportaj vermekten ziyade, tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım, bu videolarımın İngilizce altyazı eklenerek Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hakimine ulaşmasını sağlamaktır. Tarafıma bir avukat sağlanmasını ve haklarımı savunmak istediğimi ifade ediyorum. Kimliklerim çalındığı için Amerika’da rehin tutulduğum ve Türkiye’ye girişimin engellendiği belirtiliyor. Amerikan vatandaşlığımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

Miraloğlu'nun canına kıydığı iddia edildi

Bir süre önce yaptığı yardım çağrısıyla adından söz ettiren Meltem Miraloğlu’nun intihar ederek canına kıydığı öne sürüldü. Kötü haberi sosyal medyadan duyuran Türk sanat müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, “Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil” ifadelerini kullandı.