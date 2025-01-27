Menajer Ayşe Barım neden tutuklandı suçu ne? Ayşe Barım ifadesinde ne dedi? Ayşe Barım Gezi olayları

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmıştı.

Menajer Ayşe Barım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI?

Savcıya ifade veren Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan" suçunduktan tutuklandı.

AYŞE BARIM'IN SUÇU NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı.

AYŞE BARIM İFADESİNE NE DEDİ?

Barım, oyuncuları eylemlere katılması için herhangi bir yönlendirme veya baskı yapmadığını belirtti. 12 ajans oyuncusu, Halit Ergenç, Bergüzel Korel, Mehmet Günsur, Nejat İşler gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere, eylemlere katılmak için Barım veya başkası tarafından yönlendirilmediklerini ifade etti.

AYŞE BARIM GEZİ OLAYLARI BAĞLANTISI NEDİR?

Emniyet sorgusunda, Barım’ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile yoğun iletişim kurduğu iddia edildi. Polis, Barım’ın menajerliğini yaptığı sanatçıları 2013’te olaylara katılmaları için yönlendirdiğini öne sürdü.