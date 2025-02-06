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Menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Gezi soruşturması çerçevesinde tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, "delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
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'Ünlülerin menajeri' olarak bilinen ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Gezi protestolarının örgütleyicilerinden olmakla suçlanarak 27 Ocak'ta tutuklandı.

"Delilleri karartma" suçlaması

Soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Ekol TV'nin haberine göre Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan arkadaşı, 'Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları' iddiasıyla gözaltına alındı.

Kasadan bir çuval ve zarf almış

Habere göre Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olan kardeşi I.S.G’nin ve doktor arkadaşının Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde, Levent’teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı öne sürüldü. Zarfın içinde altın olduğu öğrenildi. Bu durumun tespit edilmesi üzerine Barım’ın kardeşi I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı “delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Avukat I.S.G. ve arkadaşı ifadelerinde "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" dedi.

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