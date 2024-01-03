Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün yağışlı hava birçok kentte etkili oldu. MGM, bugün için de sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı uyarısı
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışı yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu