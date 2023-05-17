Meteorolojiden 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin etti.

Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında bazı bölgelerde, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.