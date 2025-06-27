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Meteoroloji'den 9 il için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 9 il için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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