Meteoroloji’den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava devam edecek

Türkiye, Perşembe gününden itibaren güneybatı kesimlerden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macit, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini, sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus etkisinin görülebileceğini ifade etti.

Perşembe’den itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, İstanbul ve Ankara'da özellikle hafta sonu sağanak beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Macit, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağını kaydetti.

