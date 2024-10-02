Mezarı yarın açılacak! Cem Garipoğlu'nun mezarında bariyerli önlem
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı, Karabulut ailesi avukatlarının 'Fethi Kabir İşlemi' talebi doğrultusunda perşembe günü açılacak. Polis ekipleri tarafından mezar demir bariyerlerle çevrelendi ve güvenlik önlemleri alındı.
Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
Karabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti. Perşembe günü açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu.
Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın yarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.