7 kişi ölmüştü! Tel Aviv saldırısını Hamas üstlendi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 7 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üstlendi.
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in yakınlarındaki Yafa kentinde 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı İzzedin El-Kassam Tugayları üstlendi.
Saldırıyı kassam tugayları üstlendi
Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, Kassam mücahitleri Muhammed Raşid Misk ve Ahmed Abdülfettah el-Haymuni tarafından gerçekleştirilen kahramanca ‘Yafa’ operasyonunun sorumluluğunu ilan ediyor.” denildi.
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