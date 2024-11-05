Mezarlıkta öldürülen Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Küçük kızın cesedi 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Şirin Elmas Hanilçi'nin şüpheli M.Ö. ile birlikte caddede yürümeleri görülüyor.
Şüphelinin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi görüntülerde yer alıyor.
Cesedi mezarlıkta bulunmuştu
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.
Ş.E.H'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.