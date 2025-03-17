MHP-DEM görüşmesi başladı! Bahçeli'den DEM Parti açıklaması

DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından siyasi parti temasları devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti Heyeti, MHP'yi ziyaret etti. MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısının yer aldığı öğrenildi. Bunun yanında MHP lideri Devlet Bahçeli "Ziyarette olmayı arzu ederdim" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Parti Heyeti'ni kapıda karşıladı. MHP lideri Bahçeli dün yaptığı açıklamada görüşmede yer alamayacağını açıklamıştı.

MHP - DEM Parti buluşmasından ilk görüntü geldi.

DEM Parti heyeti MHP'nin ardından saat 14.00'te AK Parti'yi ziyaret edecek.

"Barış ve Demokratik Toplum çağrısı"

MHP Lideri, “DEM heyeti’nin MHP’ye yapacağı ikinci ziyareti” konusu ile yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

"27 Şubat 2025 tarihinde, terör örgütünün kurucu önderi tarafından yapılan ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ kapsamında PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte örgütsel varlığının feshedilmesi istenmiştir. Bu çağrı esas itibariyle talimatla bezenmiş ve belgelenmiş bir çağrıdır.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile PYD/YPG elebaşının 10 Mart tarihinde Şam’da imzaladıkları 8 maddelik anlaşma metiniyle mühim bir eşik aşılmış, komşu ülke Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillenmiştir.

PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur."