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MHP’den Sinan Ateş’in annesi hakkında suç duyurusu

MHP, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 70 yaşındaki annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Saniye Ateş’i eleştiren ifadeler kullanmıştı.

Haber Merkezi
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MHP’den Sinan Ateş’in annesi hakkında suç duyurusu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Ankara’da silahlı suikast sonrası öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i hedef almıştı. Bahçeli, Saniye Ateş hakkında, ” Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın figüranı olmak hanımefendiye asla yakışmamaktır. Herkes haddini bilsin” demişti.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kendilerinin de dosyaya dahil edilmesi gerektiğini belirten Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Bekiroğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aldığım bir bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar” dedi. Avukatın paylaşımını MHP Genel Başkan Yardımcı İzzet Ulvi Yönter de kendi hesabından paylaştı.

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