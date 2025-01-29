MHP'den turizm bölgelerine 10 dakika mesafede iİtfaiye istasyonu için kanun teklifi

Teklifin gerekçesinde, Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde itfaiyenin müdahalesinin öngörülen sürenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesine dikkat çekilen gerekçede, "Normal şartlar altında en çok 30 ile 45 dakika arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalenin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş olsaydı, can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur." ifadeleri yer aldı.

Avrupa'nın pek çok ülkesi, ABD ve Japonya'da itfaiye ekiplerinin, yangınlara müdahale süresini 10 dakikanın üzerine çıkarmayacak şekilde yerleştirildiği bilgisi aktarılan gerekçede, böylece yaşanabilecek can ve mal kaybının da en düşük seviyelere indiği belirtildi.

Gerekçede, "Bu şartlar altında ülkemizde de toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları ile yangın ve diğer afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiye personeli, araç-gereç ve ekipmanın bulundurulması, her türlü koşul altında gerekli müdahalenin süresini kısaltarak olası can ve mal kaybını en az seviyelere indirecektir." ifadelerine yer verildi.

Belediye Kanunu'na yeni bir madde eklenmesini öngören teklife göre, büyükşehir sınıfına giren illerde büyükşehir belediyelerinin, diğer illerde ise il belediyelerinin, okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt pazarı, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı tüm turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafede seyyar veya sabit itfaiye istasyonu kurması, burada yangınlara ve diğer afetlere karşı müdahale için her türden araç, ekipman ve personel bulundurması zorunlu olacak.

"Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ayrıca 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız."