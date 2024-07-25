MHP'li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, tansiyonu yükseldiği için gittiği hastanede beyninde kist olduğunun ortaya çıktığı öğrenildi.
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Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın bugün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Saymaz "Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" ifadelerini kullandı.
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