Mısır'la 17 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İşbirliğimizi değerli kardeşimin iadei ziyareti ile daha da ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Sisi ile Kahire'deki görüşmemizde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi yeniden yapılandırma kararı almıştık. Bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdik. Sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerleme irademizi teyit ettik. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İşadamlarımız 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla Mısır ekonomisine katkı sağlıyor. Mısırlı yatırımcıları Türkiye'ye bekliyoruz. İlişkilerimizde olumlu ivmenin turizm alanına da yansıyacağına inanıyorum.”

İlişkiler daha çok gelişecek

"Türkiye'ye ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir" diyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise, “Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışma kararı aldık. Ticaret ve ticaretin ötesinde ülkemizde Türk yatırımlarıyla birlikte ilişkinin daha da arttığını görmekteyiz. Ticaret, turizm, tarım gibi birçok alanda ortak adımlar atma kararı aldık. Türk yatırımcılara sunmuş olduğumuz olanaklar bizim için önemli husustur. Türklerin ülkemize yatırım yapması önemli husustur. Bölgesel konuları ele alarak insani krizin önüne geçme konusunda çalışmalıyız diye karar aldık. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için daha yoğun çalışmalıyız. Suriye'yi etkileyen krizin son bulmasını ele aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılaşıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadelede hemfikiriz" açıklamasını yaptı.

Her alanda iş birliği geliştirilecek

■ Yeni İdari Başkent Endüstri Parkının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Yeni Ekim Şehrinde Endüstri Parkının Geliştirilmesi İçin Arazi Tahsis Sözleşmesi

■ Rekabet Politikası Alanında Mutabakat Zaptı

■ Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları Arasında Demiryolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı

■ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı

■ Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Mali ve Ekonomik Konularda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Enerji Alanında Mutabakat Zaptı

■ Çalışma ve İstihdam Alanında Mutabakat Zaptı

■ Çevre Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

■ Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Mısırlı Gurbetçiler Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası" Törende, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi tarafından imza altına alındı.