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  3. Mısır'la yumuşama; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi buluştu

Mısır'la yumuşama; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Mısır'daki darbe sonrası oluşan gerginliğin ardından, iki liderin ilk buluşmasında samimi görüntüler dikkat çekti. Savaş öncesinde tahıl ihtiyacının neredeyse tamamını Ukrayna ve Rusya’dan karşılayan Mısır, Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaşamamasından dolayı sıkıntı yaşayan ülkelerden olmuştu.

Türkiye’nin garantörlüğünde başlatılan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile Afrika ülkelerine daha fazla tahılın ulaştırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ardından aralarında Filistin, Ürdün, Dubai ve Kuveyt liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Resepsiyonun ardından liderler açılış maçını birlikte izlediler.

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