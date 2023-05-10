MİT, 4 IŞİD'li teröristi Suriye'de yakaladı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.