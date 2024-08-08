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MİT'ten Harkurk'ta nokta operasyon! Eziz Gabar kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MİT'ten Harkurk'ta nokta operasyon! Eziz Gabar kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak/ Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

TSK’ya saldırı planını mit engelledi

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı. MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti.

PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

PKK/KCK’lı Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

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