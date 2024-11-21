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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Serhat Tagay öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Serhat Tagay öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Gare lojistik aktarım sorumlusu Mervan Hizan kod Serhat Tagay’ı Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Örgüt yöneticilerinin korumasıydı

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serhat TAGAY’ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığını tespit etti. Terörist TAGAY’ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare’de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi.

Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan terörist TAGAY, adım adım takip edilmeye başlandı.

MİT, haber kaynakları vasıtasıyla Serhat TAGAY’ın hassas konumunu belirledi. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı ve Mervan Hizan kod Serhat TAGAY nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Mervan Hizan Kod Serhat TAGAY kimdir?

Serhat Tagay, PKK/KCK’ya 2014 yılında katıldı. Örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2016 yılında Irak’ın kuzeyinde Gare’de askeri ve ideolojik eğitim aldı.

2017-2019 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde Zap alanında görev yaptı. Bu dönemde Türk güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldı.

2020-2021 yıllarında Suriye’de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. 2022-2023 yıllarında Irak/Gare’de örgütsel faaliyetlerine devam etti.

Son olarak Irak’ta örgütün yönetim kadrosunda faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptı.

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