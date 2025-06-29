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MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), şirketin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel hayatını kaybetti
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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'den yapılan açıklamada, Gürel'in, geçen haftalarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, MKE ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ülkemize ve savunma sanayisine sunmuş olduğu eşsiz katkılar sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gürel'in cenazesinin yarın Giresun'un Bulancak ilçesindeki Merkez Eski Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Samugüney Köyü'ndeki aile mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

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