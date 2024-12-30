MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/bouAsl1iB6