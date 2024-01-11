Muğla'da 4.3, Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler listesi)

AFAD, Muğla Datça açıklarında saat 00.40'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 14 kilometre olarak kaydedildi.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bir deprem de Hatay'da gerçekleşti. Merkez üssü Samandağ olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Hatay Valiliği'nden depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD Arama Kurtarma Ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.