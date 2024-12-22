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Muğla'da şiddetli deprem: Naci Görür'den açıklama geldi!

Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da şiddetli deprem: Naci Görür'den açıklama geldi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 22.09 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesinin 223.85 km açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7.03 km derinliğinde yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin 4.9 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. 

Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Girit adası açıklarında ardarda depremler oluyor. En son deprem 4,8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde.Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yaynın bir parçası. Sevgiyle"

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